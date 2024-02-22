أمين عسير: يوم التأسيس يذكرنا بما سطره أجدادنا من بطولات وملاحم خالدة

وقال: "الحاضر المزدهر الذي تعيشه المملكة اليوم، يشكّل امتدادًا لجذورها الراسخة منذ أكثر من ثلاثة قرون، منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى عام 1727م، ويوم التأسيس الذي تشهدهُ المملكة العربية السعودية يؤكّد حرص القيادة على تاريخ الدولة السعودية وما سطّره أجدادنا من بطولاتٍ وملاحم خالدة، أرسَت دعائم وطن عظيم وشامخ، ملتزم بمنهج قويم وأسس راسخة أسهمت في تنمية شاملة ومتواصلة لتحقق الرخاء والرفاه للمواطنين والمقيمين على أرضها الطاهرة، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ القيادة الرشيدة، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والازدهار.