من كرة القدم والمونديال إلى الفروسية و"الفورمولا".. ولي العهد "مواقف داعمة للرياضة السعودية"

تحظى الرياضة السعودية والعربية باهتمامٍ كبيرٍ من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبدأت تعود إلى أمجادها من خلال المنتخب والأندية، حيث يقدّم سموه دعماً متواصلاً للقطاع الرياضي، ويعمل على تحفيز اللاعبين والأندية، بما يُسهم في تطور خريطة الرياضة في المملكة، التي شهدت طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة.
وارتبط اسم سمو ولي العهد بعديدٍ من المواقف التي لا تُنسى مع الرياضيين، وبخاصة نجوم كرة القدم، باعتبارها اللعبة الشعبية الأولى في العالم.
وأخيراً، حرص الأمير محمد بن سلمان على حضور مواجهة الهلال ضد الوحدة في نهائي بطولة كأس الملك نسخة 2022 / 2023، التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، وذلك لتسليم كأس البطولة للفريق الفائز.
ونجح الهلال في التتويج باللقب على حساب نظيره الوحدة، في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية وركلات الترجيح، حيث فاز الهلال 7 / 6 على الوحدة.
أمّا اللقطة الأبرز في يوم التتويج بكأس الملك، فكان مشهداً لحديث اطمئنان بين الأمير محمد بن سلمان، واللاعب ياسر الشهراني، أثناء رعايته -حفظه الله- وتسليم الجوائز.
وأبدى كثيرون اهتمامهم بهذه المحادثة القصيرة، التي تضمّنت موقفاً إنسانياً لسمو ولي العهد، حينما قام بالاطمئنان على صحة "الشهراني"، بعدما تعرَّض لإصابة قوية خلال مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم في قطر 2022.
وظهر في الفيديو ولي العهد، وهو يقول للشهراني بعد تسليمه الكأس: "الحمد لله على سلامتك".
ويرتبط "الشهراني"، بموقف آخر شهير مع الأمير محمد بن سلمان، حدث قبل أشهر قليلة، وتحديداً أثناء فعاليات بطولة كأس العالم الماضية، إذ وجّه ولي العهد بنقل "الشهراني" بشكلٍ عاجلٍ على متن طائرة خاصة للعلاج في ألمانيا، بعد تعرُّضه لإصابة خطيرة في مباراة السعودية والأرجنتين.
وفي المباراة الشهيرة التي فاز فيها "الأخضر"، تعرَّض الظهير ياسر "الشهراني" لإصابة قوية جداً في قدمه إثر اصطدامه بشكل مباشر بالحارس محمد العويس، وحينها كشفت الفحوصات الطبية عن إصابته بكسر في الفك وضرر في بعض الأسنان.
وفي أعقاب الفوز المدوي الذي حقّقه المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني في المونديال بهدفين مقابل هدف، أظهرت لقطات تمّ تداولها الاحتفال الحماسي للأمير بن سلمان بالفوز التاريخي، حيث ظهر في صورة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو في غاية السعادة، بينما يعانق الحاضرين بعد الفوز.
كما أظهر فيديو انتظار الأمير محمد بن سلمان، اللحظات الأخيرة من المباراة، وحسم الفوز التاريخي للمنتخب السعودي على منتخب الأرجنتين.
وفي محاولة لتحفيز لاعبي المنتخب السعودي في كأس العالم الماضي، حرص الأمير محمد بن سلمان على التواصل مع اللاعبين، سواء في البطولة أو حتى بعد خروج المملكة من المنافسات.
فقبل المباراة الافتتاحية لمشوار الأخضر في البطولة، حرص الأمير محمد بن سلمان، على استقبال المنتخب، وتقديم مجموعة من النصائح للاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري، وذلك بحضور عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل.
وخلال اللقاء، قدّم سموه للجميع التهنئة بمناسبة التأهل لكأس العالم، منوّهاً بالدور المستمر والجهد المبذول لضمان التأهل، كما طالب اللاعبين بأن يستمتعوا بمباريات المجموعة دون ضغوط نفسية يمكن أن تؤثر في أدائهم الطبيعي، مشيراً إلى صعوبة المجموعة في كأس العالم.
وفي أعقاب تأكيد المشاركة في كأس العالم روسيا 2018، كافأ الأمير محمد بن سلمان، كل لاعب في المنتخب بمبلغ 300 ألف ريال بعد نجاحهم في التأهل إلى البطولة.
وتأهل المنتخب لمونديال روسيا 2018 بعدما حسم المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 19 نقطة، خلف المنتخب الياباني الذي حافظ على صدارته بـ 20 نقطة رغم الهزيمة، وحسم تأهله من الجولة الماضية، بفوزه 2 / 0 على أستراليا.
ويمتد دعم سمو ولي العهد -حفظه الله- إلى مختلف الرياضات والألعاب في المملكة بشكلٍ مباشر وغير مباشر، ومن ذلك سباقات الفروسية، حيث تشرّفت الأوساط الفروسية برعايته الكريمة الحفل الختامي لـ"كأس السعودية"، وأيضاً لا ينسى جمهور ومتابعو "الفورمولا 1" لحظة تشريفه السباق عند إقامته للمرة الأولى في المملكة 2021 على كورنيش جدة.