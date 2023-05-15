من كرة القدم والمونديال إلى الفروسية و"الفورمولا".. ولي العهد "مواقف داعمة للرياضة السعودية"

وفي أعقاب الفوز المدوي الذي حقّقه المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني في المونديال بهدفين مقابل هدف، أظهرت لقطات تمّ تداولها الاحتفال الحماسي للأمير بن سلمان بالفوز التاريخي، حيث ظهر في صورة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو في غاية السعادة، بينما يعانق الحاضرين بعد الفوز.