"زين السعودية" تفوز بجائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات عن الفئة الذهبية للمرة الثانية على التوالي

أعلنت "زين السعودية"، الشركة الرائدة في الاتصالات والخدمات الرقمية، عن فوزها بجائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات الفئة الذهبية في نسختها الثانية التي تنظمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك للمرة الثانية على التوالي، تأكيدًا لتميّزها في تطبيق ممارساتٍ مؤسسيةٍ مستدامة تُعزّز التنمية الوطنية والاجتماعية.
ويأتي هذا الفوز تتويجًا لنهج "زين السعودية" الاستراتيجي المتكامل في تبنّي مفهوم المسؤولية الاجتماعية المستدامة، الذي تجسّد من خلال برامج ومبادرات نوعية أسهمت في تمكين مختلف فئات المجتمع وتعزيز جودة الحياة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويعتمد هذا النهج على استراتيجية مؤسسية شاملة للاستدامة ترتكز على تحديد الفئات المستهدفة وتبني مبادرات ذات أثر ملموس ومستدام، تعزز من دور الشركة كشريك وطني فاعل في تحقيق أولويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة.
وقد انعكست هذه الجهود في تحقيق "زين السعودية" إنجازات بارزة في مجالات متعددة، حيث عملت على تمكين الشباب من خلال برامج التدريب والتوظيف وريادة الأعمال التي طوّرت الكفاءات الوطنية في مجالات التقنية والاتصالات، مقدّمةً أكثر من 140,000 فرصة تدريبية للمواطنين السعوديين، ومشاركةً في 9 معارض توظيف تواصلت من خلالها مع أكثر من 53 ألف شاب وشابة.
وأولت الشركة اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز الشمولية الرقمية عبر مبادرات تهدف إلى تمكين جميع فئات المجتمع من الوصول إلى الخدمات الرقمية الحديثة، في وقت توسّعت فيه شبكة الجيل الخامس لتغطي 70 مدينة في أنحاء المملكة.
وساهمت كذلك في مكافحة التغير المناخي من خلال تبنّي حلول وتقنيات صديقة للبيئة، أسفرت عن خفض استهلاك الوقود بنسبة 7.24% وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يتجاوز 3,900 كيلوجرام، إلى جانب إعادة تدوير أو إعادة استخدام أكثر من 5,000 جهاز إلكتروني ضمن مبادرة النفايات الإلكترونية، والوصول إلى أكثر من 860,000 شخص عبر حملاتها البيئية التوعوي
ويجسّد هذا التكريم استمرار "زين السعودية" في بناء نموذج وطني للمسؤولية الاجتماعية يقوم على الاستدامة والتمكين والابتكار، بما يعزز من مساهمتها في تحقيق التنمية الوطنية ويدعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة، ويُكرّس دورها كشريك رئيسي في تحقيق جودة الحياة للمجتمع السعودي.