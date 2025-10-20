"زين السعودية" تفوز بجائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات عن الفئة الذهبية للمرة الثانية على التوالي

وقد انعكست هذه الجهود في تحقيق "زين السعودية" إنجازات بارزة في مجالات متعددة، حيث عملت على تمكين الشباب من خلال برامج التدريب والتوظيف وريادة الأعمال التي طوّرت الكفاءات الوطنية في مجالات التقنية والاتصالات، مقدّمةً أكثر من 140,000 فرصة تدريبية للمواطنين السعوديين، ومشاركةً في 9 معارض توظيف تواصلت من خلالها مع أكثر من 53 ألف شاب وشابة.