مفوض "الأونروا" يرحّب بقرار محكمة العدل الدولية ويؤكد جاهزية الوكالة لتوسيع الاستجابة الإنسانية في غزة

رحّب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني, بالقرار الواضح الذي لا لبس فيه الصادر أمس عن محكمة العدل الدولية، مؤكدًا أنه يكرّس جملة التزامات قانونية على إسرائيل تجاه عمليات الإغاثة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأوضح لازاريني أن قرار المحكمة نصّ على التزامات أبرزها: إلزام إسرائيل بالموافقة على تيسير خطط الإغاثة المقدمة من الأمم المتحدة وكياناتها، ولا سيما الأونروا، وعدم ثبوت الادعاءات القائلة باختراق الأونروا أو انتفاء حياديتها, ووجوب المساءلة عن قتل موظفي الأونروا وسوء معاملة العاملين الإنسانيين أثناء الاحتجاز، إضافة إلى تدمير وإتلاف وسوء استخدام منشآت الوكالة.
وأشار إلى أن الأونروا تُعد الفاعل الإنساني الرئيسي ذو الارتباط الفريد والمستدام بالأرض الفلسطينية المحتلة، ما يقتضي تسهيل عملياتها بدلًا من إعاقتها، لا سيما في ضوء الأوضاع الإنسانية الصعبة في غزة.
كما أكد أن تقديم كل مساعدة لعمليات وأنشطة الأونروا بحسن نية يدخل ضمن التزامات إسرائيل القانونية كدولة عضو في الأمم المتحدة.
وبيّن لازاريني أن كميات كبيرة من الغذاء والإمدادات المنقذة للحياة جاهزة للنقل إلى غزة من مصر والأردن، مؤكدًا امتلاك الأونروا الموارد والخبرة اللازمة للتوسع الفوري في الاستجابة الإنسانية والمساهمة في تخفيف معاناة المدنيين.