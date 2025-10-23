مفوض "الأونروا" يرحّب بقرار محكمة العدل الدولية ويؤكد جاهزية الوكالة لتوسيع الاستجابة الإنسانية في غزة

رحّب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني, بالقرار الواضح الذي لا لبس فيه الصادر أمس عن محكمة العدل الدولية، مؤكدًا أنه يكرّس جملة التزامات قانونية على إسرائيل تجاه عمليات الإغاثة في الأرض الفلسطينية المحتلة.