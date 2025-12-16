المملكة تتصدر WAICY 2025 بـ26 جائزة في الذكاء الاصطناعي

تُوِّجت المملكة العربية السعودية بالمركز الأول عالميًا في مسابقة الذكاء الاصطناعي العالمية للشباب WAICY 2025، بعد تحقيقها 26 جائزة، متقدمة على الولايات المتحدة الأمريكية التي جاءت ثانيًا، وإندونيسيا التي حلّت ثالثًا، تليها كندا وباكستان في المركز الرابع، في إنجاز عالمي جديد يُضاف إلى سجل المملكة في مجال الذكاء الاصطناعي.