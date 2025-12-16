المملكة تتصدر WAICY 2025 بـ26 جائزة في الذكاء الاصطناعي

تُوِّجت المملكة العربية السعودية بالمركز الأول عالميًا في مسابقة الذكاء الاصطناعي العالمية للشباب WAICY 2025، بعد تحقيقها 26 جائزة، متقدمة على الولايات المتحدة الأمريكية التي جاءت ثانيًا، وإندونيسيا التي حلّت ثالثًا، تليها كندا وباكستان في المركز الرابع، في إنجاز عالمي جديد يُضاف إلى سجل المملكة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وشهدت الدورة الحالية من المسابقة تقديم أكثر من 10 آلاف مشروع مبتكر اعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتناول قضايا تمس مستقبل الإنسان والكوكب، مثل المناخ، والصحة، والتعليم، والثقافة، والابتكار المجتمعي، ضمن أربعة مسارات رئيسة: مشاريع الذكاء الاصطناعي، الفنون المنتجة بالذكاء الاصطناعي، الفيديوهات المنتجة بالذكاء الاصطناعي، ومسار النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs).
وحصلت المملكة على 26 جائزة، قدّمها أكثر من 18 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية، ونالوا 11 ميدالية عبر 163 مشروعًا تأهّل إلى النهائيات. فيما جاءت الولايات المتحدة في المركز الثاني بـ24 جائزة، وإندونيسيا ثالثًا بـ7 جوائز، ثم كندا وباكستان بـ5 جوائز لكل منهما، تليها الهند وقطر بـ3 جوائز، وعدد من الدول الأخرى بجائزتين أو جائزة واحدة.
وتنوعت المشاريع الفائزة بين إنشاء فيديوهات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتطوير نماذج لغوية، ومبادرات ثقافية حول التراث النجدي، ومشاريع فنية وتطبيقات تقنية مبتكرة.
وتعكس هذه النتائج تقدم المملكة في مؤشرات الذكاء الاصطناعي، من بينها نمو القطاع، ونسبة الوظائف فيه، واستقطاب الكفاءات المتخصصة، إضافةً إلى تحقيق مراكز متقدمة عالميًا في نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة، ومستوى الوعي العام بالتقنية خلال عام 2025.
يُذكر أن مسابقة WAICY تُعد من أضخم المسابقات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتهدف إلى تعزيز قدرات الطلاب على الابتكار ومعالجة تحديات المستقبل، وشارك في نسختها الحالية 132 ألف طالب وطالبة من 103 دول، بإشراف أكثر من 4 آلاف معلم.