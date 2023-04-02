"مدن" تُوَقع اتفاقية مع "جنرال إلكتريك" لضم مجمعها الصناعي بالمنطقة الشرقية

ويقع مجمع مصانع شركة "جنرال إلكتريك السعودية" بالمنطقة الشرقية على مساحة 120 ألف م2، ويتكون من مصنعين ومركز أبحاث، منها مصنع لتكنولوجيا صناعة الطاقة، وهو أكبر مركز لخدمة وإصلاح المعدات التوربينية المتطورة، وأكبر مراكز صيانة التوربينات الغازية والمتطورة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، كما يخدم المصنع -بشكل مباشر- عملاءه الرئيسيين داخل المملكة، وفي مقدمتهم الشركة السعودية للكهرباء، وشركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للصناعات الأساسية، وأيضًا يقدم المركز خدماته لأكثر من 70 عميلًا في أكثر من 40 دولة في قارات أوروبا وآسيا وإفريقيا، وبنسبة سعودة تصل إلى 64%.