تخصيص 472 مليار ريال للبنية التحتية الكهربائية.. تشمل إيصال الكهرباء للمناطق النائية والسكنية الجديدة

تخطط الشركة السعودية للكهرباء (SEC) لبرنامج إنفاق رأسمالي بقيمة 472 مليار ريال سعودي (126 مليار دولار) خلال السنوات الست القادمة، بهدف تعزيز قدرة توليد الكهرباء ونقلها وتوزيع الطاقة في المملكة، وتلبية الطلب المستقبلي على الكهرباء.
ويشكل قطاع نقل الطاقة الجزء الأكبر في هذا البرنامج، حيث تصل قيمة الاستثمار المخططة فيه إلى 351 مليار ريال سعودي، وتنقسم هذه الاستثمارات إلى خمسة عناصر رئيسة على النحو التالي:
- 197 مليار ريال للمحطات الفرعية ذات الجهد العالي.
- 110 مليارات ريال لخطوط النقل عالية الجهد وفائقة الجهد العالي.
- 17 مليار ريال لمحطات التحويل عالية الجهد.
- 12.2 مليار ريال لكابلات فائقة الجهد العالي تحت الأرض.
- 14.8 مليار ريال لكابلات عالية الجهد تحت الأرض.
ووفقًا لموقع "ميد" المتخصص في الشؤون الاقتصادية، يتوقع تخصيص إجمالي قدره 116 مليار ريال لقطاع التوزيع، حيث يشمل 98.2 مليار ريال لشبكات الكابلات تحت الأرض، و15.9 مليار ريال لخطوط النقل العلوية، و1.5 مليار ريال لمراكز التحكم والقيادة.
وسيتم تخصيص 6.2 مليارات ريال سعودي لمشروعات توليد الكهرباء، وذلك بسبب طرح معظم محطات إنتاج الكهرباء الجديدة حاليًا بوساطة الشركة السعودية لشراء الطاقة (SPPC) في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتعمل الشركة السعودية للكهرباء على توسيع وتعزيز شبكات النقل والتوزيع لمواكبة الطلب المتزايد والنمو السكاني.
وتهدف أحد الأهداف الرئيسة للشركة إلى توسيع نطاق ربط الطاقة إلى المناطق النائية في المملكة وإلى المناطق السكنية الجديدة في المدن الرئيسة.