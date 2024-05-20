تخصيص 472 مليار ريال للبنية التحتية الكهربائية.. تشمل إيصال الكهرباء للمناطق النائية والسكنية الجديدة

ويشكل قطاع نقل الطاقة الجزء الأكبر في هذا البرنامج، حيث تصل قيمة الاستثمار المخططة فيه إلى 351 مليار ريال سعودي، وتنقسم هذه الاستثمارات إلى خمسة عناصر رئيسة على النحو التالي: