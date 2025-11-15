"ليدار للاستثمار" تشارك في "سيتي سكيب الرياض 2025" بمشاريع مبتكرة تواكب التطور العمراني

وفي هذا الإطار، شدّد محمد العثيم، رئيس مجلس إدارة شركة "ليدار للاستثمار"، على التزام الشركة بتطوير مشاريع عقارية مبتكرة ومتطورة تواكب التحول العمراني والاقتصادي في المملكة، مشيرًا إلى أن محفظة الشركة قد توسعت لتشمل عددًا من المدن الكبرى مثل الرياض، جدة، المدينة المنورة، تبوك، الطائف، ومكة المكرمة، بما يعكس التوافق التام مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.