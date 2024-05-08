شراكة تجمع "الخطوط السعودية" و"البنك العربي الوطني anb" لإطلاق بطاقات ائتمانية

أبرمت الخطوط السعودية والبنك العربي الوطني anb اتفاقية شراكة تمهد الطريق لإصدار بطاقات فيزا سيجنتشر وإنفينيت الائتمانية بالتعاون مع شركة فيزا العالمية والتي تمنح حامليها من عملاء anb من أعضاء برنامج الولاء "الفرسان" بُعداً جديداً من التميز والمزيد من فرص اكتساب معدلات مضاعفة من أميال ومكافآت "الفرسان"، والعروض الحصرية عند استخدامها محلياً ودولياً.
ووقع الاتفاقية خلال معرض سوق السفر العربي 2024 المقام في دبي كلٌ من نائب الرئيس للتسويق بالخطوط السعودية عصام أخونباي ورئيس مجموعة التجزئة المصرفية لدى البنك العربي الوطني خالد الراشد، وبحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين لدى الجانبين.
وتجسّد الاتفاقية الاهتمام المشترك بين الجانبين لتعظيم عوائد حزم المكافآت والعروض والمزايا النوعية لأعضاء برنامج "الفرسان" من عملاء البنك العربي الوطنيanb عبر استخدام البطاقات الائتمانية كالحصول على أميال ترحيبية واكتساب أميال إضافية مجانية، والدخول إلى صالات المطارات حول العالم، والاستفادة من خدمات المساعد الشخصي "كونسيرج" إلى جانب تأمين السفر وحماية المشتريات.
وأوضح عصام أخونباي أن "السعودية" تحرص على مواصلة إبرام الشراكات التي تساهم في تعزيز ولاء أعضاء الفرسان إلى جانب توسيع نطاق الشراكات لاسيما مع قطاع البنوك، مضيفاً أن إضافة هذه المزايا من شأنها كسب ولاء المزيد من الضيوف للاستمتاع بباقة المزايا الحصرية التي يقدمها برنامج الفرسان.
من جانبه أعرب خالد الراشد عن اعتزاز البنك العربي الوطني anb بإضافة محطة جديدة لشراكته القائمة مع "السعودية" عبر هذه الاتفاقية، التي سيكون لها أثرها في تفعيل التعاون بين الجانبين بهدف تعزيز القيمة المُضافة من المكافآت والخصومات والعروض الحصرية لأعضاء برنامج "الفرسان" من عملاء البنك ومستخدمي بطاقات فيزا سيجنتشر وإنفينيت الائتمانية، وفاءً لولائهم وتعزيزاً لتجربتهم المصرفية وخيارهم الجوي المفضّل.