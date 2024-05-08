شراكة تجمع "الخطوط السعودية" و"البنك العربي الوطني anb" لإطلاق بطاقات ائتمانية

من جانبه أعرب خالد الراشد عن اعتزاز البنك العربي الوطني anb بإضافة محطة جديدة لشراكته القائمة مع "السعودية" عبر هذه الاتفاقية، التي سيكون لها أثرها في تفعيل التعاون بين الجانبين بهدف تعزيز القيمة المُضافة من المكافآت والخصومات والعروض الحصرية لأعضاء برنامج "الفرسان" من عملاء البنك ومستخدمي بطاقات فيزا سيجنتشر وإنفينيت الائتمانية، وفاءً لولائهم وتعزيزاً لتجربتهم المصرفية وخيارهم الجوي المفضّل.