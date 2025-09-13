142 كجم "شبو" في قبضة الأمن.. عملية مشتركة تُسقط مروّجين داخل حافلة دولية

وأكدت "مكافحة المخدرات" أن العملية نُفذت بالتعاون مع الجهاز النظير في جمهورية العراق، وأسفرت عن القبض على وافدين من الجنسية العراقية تورطا في محاولة التهريب، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، تمهيدًا لإحالتهما إلى النيابة العامة.