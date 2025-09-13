142 كجم "شبو" في قبضة الأمن.. عملية مشتركة تُسقط مروّجين داخل حافلة دولية

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات ضبط (142) كيلوجرامًا من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) بمنطقة المدينة المنورة، كانت مخبأة داخل حافلة نقل ركاب دولية.
وأكدت "مكافحة المخدرات" أن العملية نُفذت بالتعاون مع الجهاز النظير في جمهورية العراق، وأسفرت عن القبض على وافدين من الجنسية العراقية تورطا في محاولة التهريب، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، تمهيدًا لإحالتهما إلى النيابة العامة.
وتواصل الجهات الأمنية دعوتها للإبلاغ عن أي نشاطات تتعلق بتهريب أو ترويج المواد المخدرة عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، و(999) في بقية المناطق، أو عبر رقم البلاغات (995) والبريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، مؤكدةً أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة.