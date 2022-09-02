بتوجيه من ولي العهد.. "البياري" يزور قيادة منطقة المدينة المنورة ومستشفى الأمير سلطان

وقام بجولة تفقدية على مرافق مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة في المدينة المنورة، حيث اطلع على التجهيزات الخاصة بالمستشفى، ودشن عددًا من الخدمات الإلكترونية، كما التقى بمنسوبي المستشفى، وأطلعهم على خطط الوزارة الطموحة في مجال الخدمات الصحية، مستمعًا إلى ملاحظاتهم.