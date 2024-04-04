القيادة تهنئ باسيرو ديوماي فاي بفوزه بالانتخابات الرئاسية في السنغال

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس باسيرو ديوماي فاي؛ بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في جمهورية السنغال.
وأعرب الملك أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية السنغال الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
وأشاد بهذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لباسيرو ديوماي فاي؛ بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في جمهورية السنغال.
وعبّر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية السنغال الشقيق المزيد من التقدم والرقي.