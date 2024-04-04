القيادة تهنئ باسيرو ديوماي فاي بفوزه بالانتخابات الرئاسية في السنغال

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لباسيرو ديوماي فاي؛ بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في جمهورية السنغال.