"عبدالله بن بندر" يدشّن مشروع خط مساندة المرأة 199022

ويقدّم هذا المشروعُ الدعمَ والتمكين للنساء في جميع مناطق المملكة؛ من خلال فريق عمل متخصص في الإرشاد والتوجيه حول الاحتياجات والتحديات كافة، التي قد تواجهها المرأة، والعمل على معالجتها عبر الرقم 199022 طيلة أيام الأسبوع.