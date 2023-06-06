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"عبدالله بن بندر" يدشّن مشروع خط مساندة المرأة 199022

للتعامل مع الاحتياجات والتحديات عبر فريق عمل متخصص
"عبدالله بن بندر" يدشّن مشروع خط مساندة المرأة 199022
واس
واس

دشّن الأميرُ عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، مشروعَ "خط مساندة المرأة"، التابع لبرنامج الأمان الأسري الوطني في الشؤون الصحية بالوزارة.

ويقدّم هذا المشروعُ الدعمَ والتمكين للنساء في جميع مناطق المملكة؛ من خلال فريق عمل متخصص في الإرشاد والتوجيه حول الاحتياجات والتحديات كافة، التي قد تواجهها المرأة، والعمل على معالجتها عبر الرقم 199022 طيلة أيام الأسبوع.

ويهدف إلى الارتقاء بخدمات الإرشاد الأسري وتسهيل وصولها لمستفيديها وربطها مع الجهات ذات العلاقة حسب الحاجة، وتقديم الدعم والرعاية والحماية اللازمة للمرأة، وتعزيز قدرتها في مواجهة التحديات والصعوبات الحياتية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي، والتعامل الفوري مع الحالات الطارئة من خلال آلية الإحالة المباشرة للجهات المسؤولة.

وزير الحرس الوطني
عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز
مشروع خط مساندة المرأة 199022

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