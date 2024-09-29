محليات
"تنمية القطاع غير الربحي".. نظام جمع التبرعات يحمي المتبرعين
يحظر تلقي التبرعات من خارج المملكة إلا بعد موافقة الجهات المرخصة
بيَّن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، نظام حوكمة وشفافية وحماية نظام جمع التبرعات، الذي يحمي منظمات القطاع غير الربحي والمتبرعين، ويضمن الاستفادة منها فيما جُمعت من أجله.
وأوضح النظام ضوابط تلقي التبرعات والقيام بحملات جمعها.
وأشار المركز إلى أن النظام يحظر تلقي التبرعات من خارج المملكة إلا بعد موافقة الجهات المرخصة، محدداً عقوبة مخالفة الجهات والأفراد لأحكام النظام، حيث تتولى النيابة العامة التحقيق فيها.