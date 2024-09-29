"تنمية القطاع غير الربحي".. نظام جمع التبرعات يحمي المتبرعين

بيَّن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، نظام حوكمة وشفافية وحماية نظام جمع التبرعات، الذي يحمي منظمات القطاع غير الربحي والمتبرعين، ويضمن الاستفادة منها فيما جُمعت من أجله.