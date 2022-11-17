"الحجرف": مجلس التعاون لا يقبل الإملاءات ولا التدخل في شؤون دوله

وأكد "الحجرف" ما تتمتّع به دول المجلس من عناصر قوة تكاملية تمكّن المجلس من تعزيز دوره الريادي والتنموي نحو تحقيق التنمية الشاملة، وفي نفس الوقت الحفاظ على المكانة الإقليمية والدولية للمجلس ودوره الريادي في تعزيز السلم والأمن الإقليمي، والعمل على استقرار المنطقة وما يمثّله من عامل أساسي للأمن والسلم العالميين.