"دور رعاية المسنين" بالرياض تحتفل باليوم العالمي لكبار السن بفعاليات متنوعة

احتفلت دور رعاية المسنين والمسنات بالرياض التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة مساء أمس بمناسبة "اليوم العالمي لكبار السن"، الذي يصادف الأول من شهر أكتوبر في كل عام، بمشاركة نزلائها من الجنسين ومجموعة من الجهات ذات العلاقة.
وكانت أولى الفعاليات قد أُقيمت داخل دار المسنين بالتعاون مع البنوك السعودية، واشتملت على العرضة السعودية، وفقرات مسرحية وشعرية، وجلسات شعبية للمسنين، وأنشطة تفاعلية تثقيفية، وأنشطة جماعية ترفيهية مصاحبة، وهدايا متنوعة لإدخال الفرح على قلوبهم في هذا اليوم.
كما شارك في الاحتفال مجموعة من الجمعيات، أبرزها جمعية وقار لكبار السن، وجمعية رحماء الصحية، والجمعية السعودية للإدارة الصحية، والجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر.
وصرح المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، د. محمد بن عبدالله الحربي، بأن هذه الاحتفالات والأنشطة السنوية داخل دور المسنين والمسنات في الرياض جزءٌ من واجبنا نحن المجتمع الإسلامي تجاه هذه الفئة العزيزة على قلوبنا التي أدت ما عليها تجاه الأسرة والمجتمع.. فحق علينا اليوم أن نحتفي بهم، ونعبِّر لهم عن تقديرنا الذي يستحقونه. مشيرًا إلى الاهتمام والرعاية التي تقدمها الدولة -حفظها الله- ممثلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لهم بتوفير العيش الكريم، والأوقات المثمرة بالعطاء داخل دور الإيواء وخارجها.