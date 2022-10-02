"دور رعاية المسنين" بالرياض تحتفل باليوم العالمي لكبار السن بفعاليات متنوعة

وصرح المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، د. محمد بن عبدالله الحربي، بأن هذه الاحتفالات والأنشطة السنوية داخل دور المسنين والمسنات في الرياض جزءٌ من واجبنا نحن المجتمع الإسلامي تجاه هذه الفئة العزيزة على قلوبنا التي أدت ما عليها تجاه الأسرة والمجتمع.. فحق علينا اليوم أن نحتفي بهم، ونعبِّر لهم عن تقديرنا الذي يستحقونه. مشيرًا إلى الاهتمام والرعاية التي تقدمها الدولة -حفظها الله- ممثلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لهم بتوفير العيش الكريم، والأوقات المثمرة بالعطاء داخل دور الإيواء وخارجها.