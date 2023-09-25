محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية توقّع مذكرة تفاهم مع المعهد الملكي للفنون التقليدية

وتعد محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ثاني أكبر المحميات الملكية من حيث المساحة بامتدادها على نحو 91.500 كيلومترًا مربعًا وتحظى بطبيعة خلابة وتنوع أحيائي فريد يشمل نحو 60 نوعًا من الحيوانات من بينها كائنات نادرة مثل غزال الريم والمها الوضيحي والنعام العربي وأكثر من 180 نوعًا نباتيًا.