معهد الدراسات الفنية بالقوات الجوية ينال رخصة "مدرسة المراقبة الجوية"

منحت الهيئة العامة للطيران المدني، أمس، رخصة "مدرسة المراقبة الجوية" لمعهد الدراسات الفنية التابع للقوات الجوية الملكية السعودية، وذلك بعد استيفاء المعهد متطلبات اللائحة التنفيذية (GACAR Part 144)، إذ يُعد هذا الترخيص الثاني من نوعه، حيث سبق منح رخصة "مدرسة المراقبة الجوية" لكلية الملك فيصل الجوية.
وسلّم الرخصة نائب الرئيس التنفيذي لسلامة الطيران والاستدامة البيئية الكابتن سليمان بن صالح المحيميدي؛ خلال لقائه في مقر الهيئة بالرياض اليوم، قائد معهد الدراسات الفنية اللواء الطيار الركن ناصر بن فهد الزعبي.
يأتي ذلك ضمن إطار التعاون والتنسيق المدني العسكري الدائم في مجال الطيران، الذي يُعد ركيزة أساسية في تلبية متطلبات الحركة الجوية المدنية والعسكرية وتعزيز مستوى السلامة والكفاءة، كذلك تحقيق المواءمة للبيئة التشغيلية بالجانبين.
يُذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تعمل على تمكين أنشطة الطيران المدني ودعم التأهيل التدريب والأطر التنظيمية للكفاءات البشرية التي تضمن النمو المستدام لأنشطة الطيران في المملكة بما يُسهم في تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطيران ويعزّز من دورها كمنظمٍ لصناعة النقل الجوي في المملكة.