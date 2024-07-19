معهد الدراسات الفنية بالقوات الجوية ينال رخصة "مدرسة المراقبة الجوية"

منحت الهيئة العامة للطيران المدني، أمس، رخصة "مدرسة المراقبة الجوية" لمعهد الدراسات الفنية التابع للقوات الجوية الملكية السعودية، وذلك بعد استيفاء المعهد متطلبات اللائحة التنفيذية (GACAR Part 144)، إذ يُعد هذا الترخيص الثاني من نوعه، حيث سبق منح رخصة "مدرسة المراقبة الجوية" لكلية الملك فيصل الجوية.