54 عاماً من الاحتفاء العالمي بيوم الأرض.. "شائعات" الزلازل وسقوط النيازك و"جوجل" يشارك

تفصيلاً، تتضافر جهود القطاعات المختلفة في إبراز هذا اليوم، حيث تحتفي المدارس ومختلف الجهات بهذا اليوم من خلال التوعية ومشاركة الأفراد بمختلف أعمارهم لزيادة الغطاء النباتي وزراعة النباتات في أفنية المدارس والمرافق، في حين تستغل بعض المنصات هذا اليوم في الترويج للشائعات، مثل سقوط الشهب والمذنبات والنيازك أو التحذير من الإشعاعات والزلازل.