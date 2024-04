54 عاماً من الاحتفاء العالمي بيوم الأرض.. "شائعات" الزلازل وسقوط النيازك و"جوجل" يشارك

واستطاعت رسالة توجيه فكرة المحافظة على الأرض لمختلف الفئات العمرية في الفيلم الشهير للممثل (كيانو تشارلز ريفز) بعنوان the day of the earth stood still (يوم تتوقف الأرض) عام 2008م، ويتحدث الفيلم عن فكرة أن الأرض استغاثت بصديقها المقرّب وهو مخلوق لديه القدرة على مسح كل مَن على وجه الأرض، لكن تجد امرأة ما وابنها وعالم عبقري وسيلة لإقناعه بالعدول عن رأيه، وترك الفرصة لهم لإعادة الحياة على الأرض بطريقةٍ أخرى.