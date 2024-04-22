54 عاماً من الاحتفاء العالمي بيوم الأرض.. "شائعات" الزلازل وسقوط النيازك و"جوجل" يشارك

يحتفل العالم اليوم الإثنين 22 أبريل بيوم الأرض، وهو الاحتفال الذي يهدف للدعوة إلى بيئة صحية وآمنة وعادلة وعالم مستقر، وبدأت الاحتفالات بيوم الأرض منذ عام 1970م، ولمنصات التواصل الاجتماعي دورٌ كبيرٌ في تسليط الضوء على يوم الأرض، حيث غيَّر عملاق البحث الإلكتروني "جوجل" شعاره بداية صباح اليوم، فيما ظهرت أيقونة الأرض في بعض منصات التواصل الاجتماعي.
تفصيلاً، تتضافر جهود القطاعات المختلفة في إبراز هذا اليوم، حيث تحتفي المدارس ومختلف الجهات بهذا اليوم من خلال التوعية ومشاركة الأفراد بمختلف أعمارهم لزيادة الغطاء النباتي وزراعة النباتات في أفنية المدارس والمرافق، في حين تستغل بعض المنصات هذا اليوم في الترويج للشائعات، مثل سقوط الشهب والمذنبات والنيازك أو التحذير من الإشعاعات والزلازل.
ويخلط البعض بين ساعة الأرض ويوم الأرض، حيث تتسابق الدوائر الحكومية والخاصة في إطفاء الكهرباء لمدة ساعة واحدة فقط، لكن في يوم الأرض تزداد المساحات الخضراء كل ساعة وتزداد حلول نسبة تقليل التلوّث الجوي والضوضائي من أجل المحافظة على الكوكب.
واستطاعت رسالة توجيه فكرة المحافظة على الأرض لمختلف الفئات العمرية في الفيلم الشهير للممثل (كيانو تشارلز ريفز) بعنوان the day of the earth stood still (يوم تتوقف الأرض) عام 2008م، ويتحدث الفيلم عن فكرة أن الأرض استغاثت بصديقها المقرّب وهو مخلوق لديه القدرة على مسح كل مَن على وجه الأرض، لكن تجد امرأة ما وابنها وعالم عبقري وسيلة لإقناعه بالعدول عن رأيه، وترك الفرصة لهم لإعادة الحياة على الأرض بطريقةٍ أخرى.