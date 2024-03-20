شاهد.. أمير المدينة يشارك رجال الأمن المكلفين بمهام أمن العمرة والزيارة إفطارهم الرمضاني

قام الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، بزيارة رجال الأمن المشاركين في مهام أمن العمرة والزيارة وقوة أمن المسجد النبوي، وشارك منسوبي القطاعات الأمنية إفطارهم الرمضاني في الميدان بالمركزية الشمالية تقديرًا لدورهم التنظيمي والإنساني في تهيئة الأجواء لينعم المصلون والزوار بالسكينة والطمأنينة في رحاب مسجد المصطفى ﷺ خلال أيام الشهر الفضيل.
وقدّم أمير منطقة المدينة المنورة، شكره وتقديره لرجال الأمن وسائر القطاعات الأمنية والمتطوعين في الميدان على جهودهم التي يؤدونها لخدمة ضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف، منوهًا بدورهم في توفير الأمن والراحة والسلامة وإدارة الحشود في ظل دعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين- يحفظهما الله- ومتابعة وزير الداخلية.
وأكد الأمير سلمان بن سلطان، أن رجل الأمن السعودي يُمثّل الصورة المشرّفة لحكومة المملكة -أيدها الله- ودورها في تسخير سائر الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن في إطار الرعاية التي توليها المملكة للحرمين الشريفين والعناية بشؤون قاصديهما، منوهًا بجهود الأبطال العاملين في الميدان وحرفيتهم العالية في التعامل مع المصلين وزوار المسجد النبوي الشريف والتي تُعد مصدر فخر لنا جميعًا كسعوديين.