شاهد.. أمير المدينة يشارك رجال الأمن المكلفين بمهام أمن العمرة والزيارة إفطارهم الرمضاني

وأكد الأمير سلمان بن سلطان، أن رجل الأمن السعودي يُمثّل الصورة المشرّفة لحكومة المملكة -أيدها الله- ودورها في تسخير سائر الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن في إطار الرعاية التي توليها المملكة للحرمين الشريفين والعناية بشؤون قاصديهما، منوهًا بجهود الأبطال العاملين في الميدان وحرفيتهم العالية في التعامل مع المصلين وزوار المسجد النبوي الشريف والتي تُعد مصدر فخر لنا جميعًا كسعوديين.