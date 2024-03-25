نوع بكتيريا جديد.. يكتشفه "التخصصي" بتقنية تسلسل الجينوم الكامل

يُذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، صُنف للسنة الثانية على التوالي، في المركز الأول على مستوى المملكة والـ 20 عالمياً ضمن قائمة أفضل 250 مؤسسة رعاية صحية حول العالم، بحسب التصنيف العالمي الصادر عن "براند فاينانس.. Brand Finance" لعام 2024، كما صنف في العام ذاته من بين المستشفيات الأفضل عالمياً من قبل مجلة نيوزويك "Newsweek" المرموقة.