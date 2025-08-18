شاهد "العُشْر".. نبات وافد ينتشر في الحدود الشمالية

ويحتوي العُشر على مركّبات كيميائية تجعل منه نباتًا غير مستساغ للماشية، إلا أن له بعض الجوانب الإيجابية؛ إذ يُسهم في تثبيت التربة الرملية ومكافحة الانجراف، ويُعد نباتًا عاسلًا يجذب النحل، كما تُستفاد من أليافه في صناعات تقليدية مثل الحبال والفتائل.