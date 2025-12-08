الثقوب الزرقاء غرب المملكة.. ظاهرة نادرة وموئل بحري فريد يدعم "السعودية الخضراء"

تُعد "الثقوب الزرقاء" غرب المملكة من أندر الظواهر البحرية في البحر الأحمر، وتتوزع هذه الفوّهات العميقة على امتداد السواحل من مكة المكرمة وحتى جازان، حيث تتخذ شكلًا دائريًا داكنًا وسط المياه الفيروزية، ما يمنحها حضورًا بصريًا مذهلًا، وجاذبية علمية وسياحية لافتة.