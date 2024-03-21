سمو ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت

حضر الاستقبال الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة.