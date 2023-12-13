"الأمر بالمعروف" محذرة "رقاة الوهم": لجان رسمية ترصدكم.. و"النيابة العامة" بانتظاركم

وبين الشليل في اتصال هاتفي أن الرقية عبادة تعبدية تدخل من جنس الدعاء، ويجب أن تكون بكلام الله سبحانه وتعالى وبما صح وثبت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مضيفاً أن الأصل أن المسلم يرقى نفسه وأهله لأن ذلك من جنس الدعاء الذي يكون أرجى للقبول من المريض لنفسه أو لأهله.