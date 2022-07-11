شاهد.. روبوت يوزع المصاحف على الحجاج بالحرم أثناء طواف الوداع

وأضاف: "كما يمكن التفاعل مع الروبوت باللمس لمدة تتجاوز "12" ساعة، من خلال بطارية قابلة للاستبدال في أي وقت، يستغرق شحنها حوالي أربع ساعات، ويبلغ وزن الروبوت 59 كجم، وسرعة 1.2-0.5م/ثانية "يمكن التحكم بها"، ويتحمل الروبوت 10 كجم، ويصل الحد الأعلى إلى 40 كجم، وتبلغ أبعاد الروبوت 565*537*1290 مم.