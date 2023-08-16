"الضمان الصحي" و"سباهي" يوقّعان اتفاقية لتطوير آليات الاعتماد لمقدّمي الخدمات الصحية

وتضمنت الاتفاقية التي وقّعها أمين عام مجلس الضمان الصحي الدكتور شبّاب بن سعد الغامدي، وأمين عام المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية الدكتور سالم بن عبدالله الوهابي، عديداً من أوجه التعاون المشتركة الهادفة إلى تمكين قطاع التأمين الصحي، في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين بأعلى معايير الجودة والكفاءة، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للطرفين والعمل على تحسين الاستدامة والابتكار وتحفيز التحول الرقمي.