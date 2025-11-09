الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية تقدم خدماتها في 56 موقعًا بالمملكة

في إطار الجهود المستمرة لتسهيل الخدمات على المواطنين، تواصل الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية تقديم خدماتها للرجال والنساء في 56 موقعًا بمختلف مناطق المملكة، ضمن مبادرتي "نأتي إليك" الموجهة للجهات الحكومية والخاصة، و"موجودين" لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.
وفي منطقة القصيم، باشرت الوحدات المتنقلة تقديم خدماتها للرجال في عدة مدارس بمحافظات عيون الجواء، الشماسية، الخبراء، بريدة، والرس، وكذلك في مركز مسكة بمحافظة الرس ومحافظة عقلة الصقور للنساء، وعدد من المواقع الأخرى على مدار الأسبوع.
وفي منطقة عسير، شملت الخدمات مدارس ومراكز بمحافظات محايل عسير، خميس مشيط، تنومة، أحد رفيدة، طريب، ومراكز الحريضة وعمق والقحمة، وقدمت الخدمة للرجال والنساء بحسب الجدول المحدد.
وفي المنطقة الشرقية، باشرت الوحدات أعمالها في مدارس بالخبر والجبيل والخفجي، إلى جانب مركز شمعة التوحد وفرع وزارة الصحة بالدمام، فيما خصصت مواقع للرجال والنساء في أيام مختلفة.
كما امتدت الخدمات لمنطقة الجوف لتشمل مركز ميقوع وسكاكا، وللنساء في مدارس ومراكز تعليمية، وكذلك في منطقة مكة المكرمة بمركزي قيا وأبو راكة للرجال، وعشيرة للنساء.
وفي المدينة المنورة، قدمت الخدمة للرجال والنساء في محافظة ينبع ومركز بئر الروحاء، وللنساء في المجمع التعليمي بمحافظة المهد، في حين شهدت منطقة نجران تقديم الخدمة في الكلية التقنية وثانوية بمحافظة ثار.
وشملت الخدمات أيضًا منطقة حائل في جمعية رفاء ومنارة حائل الفضائية، ومنطقة الحدود الشمالية في محافظة طريف.
وتوفر الوحدات المتنقلة خدمات السجل المدني للمستفيدين، مثل إصدار الهوية الوطنية وتجديدها وإصدار بدل تالف، بما يختصر الوقت ويقلل الجهد على المستفيدين.