الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية تقدم خدماتها في 56 موقعًا بالمملكة

وفي منطقة القصيم، باشرت الوحدات المتنقلة تقديم خدماتها للرجال في عدة مدارس بمحافظات عيون الجواء، الشماسية، الخبراء، بريدة، والرس، وكذلك في مركز مسكة بمحافظة الرس ومحافظة عقلة الصقور للنساء، وعدد من المواقع الأخرى على مدار الأسبوع.