بعد نفي رسمي نشرته "سبق".. بودكاست يحذف مقطع "مزاد لوحة مريم العذراء"

وجاءت هذه الخطوة بعد نشر "سبق" تقريرًا نقلت فيه عن مصدر رسمي نفيه القاطع لصحة ما تمّ تداوله، مؤكّدًا أن المزاعم المتداولة لا تستند إلى أي إجراء رسمي صادر عن محكمة التنفيذ في منطقة تبوك، وأنها غير صحيحة تمامًا.