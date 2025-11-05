بعد نفي رسمي نشرته "سبق".. بودكاست يحذف مقطع "مزاد لوحة مريم العذراء"

أقدمت إدارة أحد برامج البودكاست على حذف مقطع متداول تضمّن معلومات غير صحيحة عن إقامة مزاد لبيع لوحة فنية تُجسّد "مريم العذراء" بقيمة 700 مليون ريال في تبوك، مؤكّدة حرصها على المصداقية وتحري الدقّة في جميع ما يُنشر.
وجاءت هذه الخطوة بعد نشر "سبق" تقريرًا نقلت فيه عن مصدر رسمي نفيه القاطع لصحة ما تمّ تداوله، مؤكّدًا أن المزاعم المتداولة لا تستند إلى أي إجراء رسمي صادر عن محكمة التنفيذ في منطقة تبوك، وأنها غير صحيحة تمامًا.
وقالت إدارة البودكاست في بيان: "حرصًا منّا على تحرّي المعلومة والتزامًا بمبدأ المصداقية والشفافية، قمنا بحذف المقطع الذي وردت فيه هذه المعلومة، حرصًا على أن تكون معلوماتنا على أعلى درجات الموثوقية".
وأضاف البيان: "نحرص على استضافة شخصيات موثوقة لها خبرة جيّدة ومؤهلات رسمية عالية، مع التأكيد على أن جميع المعلومات التي يدلي بها الضيوف تُعدّ على مسؤوليتهم الشخصية".
وختمت إدارة البودكاست بيانها بالتأكيد على الالتزام بأنظمة ولوائح هيئة الإعلام المرئي والمسموع، والاجتهاد في تحرّي الدقّة، واستضافة مصادر موثوقة ضمن الأطر النظامية المسموح بها.