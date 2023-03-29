الدفاع المدني يؤكد أهمية توافر أدوات السلامة لتفادي وقوع خسائر في الأرواح

وأوضحت المديرية أن استخدام طفاية الحريق بأربع خطوات رئيسة، تتضمن التوجه إلى مكان الحريق بالطفاية وسحب صمام الأمان والابتعاد بمسافة آمنة عن اللهب، يلي ذلك الضغط على مقبض الطفاية مع التوجيه إلى قاعدة الحريق وأن تكون مكافحة الحريق مع اتجاه الرياح وليست عكسه.