لضمان سلامتك.. "الغذاء والدواء" تحدّد 9 خطوات لوضع "قطرات العيون"

نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء باتباع عددٍ من الخطوات قبل البدء بوضع قطرات العيون، لضمان مأمونيتها.
وقالت الهيئة، إذا كنت تستخدم أكثر من نوع من القطرات في الوقت نفسه، انتظر لمدة خمس دقائق على الأقل قبل استخدام القطرة الأخرى.
وتابعت، إن التأكد من تاريخ الصلاحية ضرورة مع مراعاة تاريخ فتح العبوة ووضع ملصق تذكيري بتاريخ الفتح.
وحول طريقة الاستخدام الصحيحة أفادت الهيئة في إنفوجراف على حسابها بتويتر، بأنه يجب غسل اليدين جيداً قبل ملامسة العين، ورج العبوة جيداً قبل فتحها إن كان كتب عليها ذلك، ورفع الرأس للخلف والنظر لأعلى، ووضع قطرة واحدة فقط في كل عين.
ونصحت الهيئة بضرورة الحرص على ألا تلامس القطارة العين أو الرموش لمنع انتقال البكتيريا إليها، مع إغماض العين برفق والضغط بالإصبع على زاوية العين الداخلية لمدة دقيقة، ثم في النهاية إغلاق العبوة جيداً وحفظها حسب التعليمات.