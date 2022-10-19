لضمان سلامتك.. "الغذاء والدواء" تحدّد 9 خطوات لوضع "قطرات العيون"

وحول طريقة الاستخدام الصحيحة أفادت الهيئة في إنفوجراف على حسابها بتويتر، بأنه يجب غسل اليدين جيداً قبل ملامسة العين، ورج العبوة جيداً قبل فتحها إن كان كتب عليها ذلك، ورفع الرأس للخلف والنظر لأعلى، ووضع قطرة واحدة فقط في كل عين.