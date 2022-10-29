بالفيديو.."أحمد بن سلطان" للشباب: اجتهدوا واعملوا حتى تتولد حضارة يستحقها هذا البلد العظيم
حث الملحن الأمير أحمد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، الشباب على الاجتهاد والعمل والاستمتاع بإبداعهم ونجاحهم وتميزهم حتى يسهموا في بناء حضارة عظيمة يستحقها هذا البلد العظيم.
وتفصيلاً؛ رد الملحن الأمير أحمد الشهير بـ"سهم" على سؤال "سبق"، على هامش حضوره حفل تدشين استوديوهات "مرواس" أكبر مصنع فنّي وترفيهي في بوليفارد الرياض؛ ما هي رسالته للشباب في ظل الرؤية والتمكين وإتاحة كل مجالات التميز والإبداع؟ قائلاً: "اجتهدوا واعملوا واستمتعوا حتى تتولد حضارة يستحقها هذا البلد العظيم".
وعبّر عن فخره بأن نبدأ من حيث انتهى الآخرون، مشيرًا إلى أن جودة المشروعات العظيمة لا تُبنى إلا في بلد عظيم كالمملكة العربية السعودية في ظل قيادة عظيمة.
وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، قد دشن استوديوهات "مرواس" أكبر مصنع فنّي وترفيهي في بوليفارد الرياض، بحضور كلٍ من: الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"مرواس" ندى التويجري، والشريك المؤسس وكبير مسؤولي المحتوى في "مرواس" رميان الرميان، وعدد من الضيوف من الفنانين والملحنين والموزعين الموسيقيين وغيرهم.
وتعد شركة "مرواس" أكبر مصنع فني وترفيهي في العالم العربي، وذلك في منطقة "بوليفارد رياض سيتي" إحدى مناطق موسم الرياض الترفيهية الـ 15.
وتقدم شركة "مرواس" 22 استوديو عالميًا، أكاديمية فنيّة، شبكة إنتاج، وإذاعتين بالعربي والإنجليزي وشركة إنتاج وتوزيع موسيقي. وتتيح لزوار موسم الرياض استكشاف عالم صناعة المحتوى والأفلام وفن التصوير السينمائي، حيث يُسهم مصنع الأحلام الذي تبلغ مساحته 5000 م2، في تغيير مفهوم الفن والترفيه وصناعة المحتوى، إلى جانب مساعدة الفنانين والباحثين عن البيئة المتكاملة لإنتاج المحتوى الفني، ودعم الأفكار الجديدة بما يتناسب مع صناعة المحتوى العصري.
وتوفر شركة "مرواس" بيئة مثالية لتحسين المخرجات الإبداعية وتطوير المواهب المبدعة وحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك من خلال أكاديميتها وشبكة إنتاجها، وراديو يبث قناتين عربي- إنجليزي، وشركة إنتاج فني ومجلس إبداعي، فضلاً عن تغطيتها للعديد من احتياجات موسم الرياض عن طريق توفير مساحات وحلول وخبراء لصناعة المحتوى والتسجيل الصوتي والمرئي.