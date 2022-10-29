بالفيديو.."أحمد بن سلطان" للشباب: اجتهدوا واعملوا حتى تتولد حضارة يستحقها هذا البلد العظيم

وتقدم شركة "مرواس" 22 استوديو عالميًا، أكاديمية فنيّة، شبكة إنتاج، وإذاعتين بالعربي والإنجليزي وشركة إنتاج وتوزيع موسيقي. وتتيح لزوار موسم الرياض استكشاف عالم صناعة المحتوى والأفلام وفن التصوير السينمائي، حيث يُسهم مصنع الأحلام الذي تبلغ مساحته 5000 م2، في تغيير مفهوم الفن والترفيه وصناعة المحتوى، إلى جانب مساعدة الفنانين والباحثين عن البيئة المتكاملة لإنتاج المحتوى الفني، ودعم الأفكار الجديدة بما يتناسب مع صناعة المحتوى العصري.