المنطقة الشرقية.. ضَبْط مواطن مخالف لنظام البيئة لاقتنائه وعرضه 102 كائن فطري محنط دون ترخيص

وأوضحت القوات أنه تم إحالة المخالف لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه، والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لاستلام الكائنات بحكم الاختصاص، مؤكدًا أن عقوبة مخالفة عرض منتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية دون ترخيص أو مجهولة المصدر غرامة تصل إلى 10.000 ريال لكل كيلوجرام، بحسب نوع الكائن الفطري، وتصل عقوبة ‏الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومشتقاتها ومنتجاتها أو قتلها أو صيدها إلى السجن لمدة لا تزيد على (10) سنوات، وغرامة لا تزيد على (30) مليونًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين.