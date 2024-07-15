السعودية بجهودها الاستثنائية ورسالتها الإنسانية.. منارة دولية في دعم اللاجئين والنازحين

ويستفيد من هذه البرامج أكثر من 5 آلاف فرد من الشعبين، كما يتم العمل على تنفيذ برنامج توفير ألف وحدة سكنية مؤقتة في 3 مناطق في محافظة هاتاي متوقع أن يستفيد منها 5 آلاف فرد إضافة إلى 3 آلاف وحدة سكنية سبق وأن تم تنفيذها مناصفة بين المتضررين في سوريا وتركيا والتي استفاد منها 12 ألف شخص.