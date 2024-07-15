لحملة البكالوريوس فأعلى.. "الري" تطرح وظائف في عدة تخصصات بالأحساء

أعلنت المؤسسة العامة للري توافر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات بمدينة الأحساء لحملة البكالوريوس فأعلى.
وأوضحت المؤسسة أن الوظائف الشاغرة هي: محلل أنظمة تحكم (الأحساء)، لحديثي التخرج من حملة درجة البكالوريوس في علوم الحاسب، أو هندسة الحاسب أو هندسة الإلكترونيات والتحكم، مع ضرورة إرفاق درجة اختبار القدرة المعرفية، ووظيفة أخصائي سياسات وتعرفة يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس في الاقتصاد أو إدارة أعمال أو المالية أو المحاسبة أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن 4 سنوات في نفس مجال أعمال الوظيفة.
وتشمل الوظائف الشاغرة وظيفة أخصائي دراسات وأبحاث (الأحساء)، ومتطلباتها الحصول على درجة البكالوريوس والماجستير في جميع تخصصات الهندسة وفروعها وفي التخصصات الزراعية وتخصصات المياه والبيئة، مع خبرة لا تقل عن سنتين في نفس مجال أعمال الوظيفة.
وبينت المؤسسة العامة للري أن التقديم متاح حالياً ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 18 يوليو 2024م الساعة 2 ظهراً من خلال الرابط .