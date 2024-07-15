لحملة البكالوريوس فأعلى.. "الري" تطرح وظائف في عدة تخصصات بالأحساء

وأوضحت المؤسسة أن الوظائف الشاغرة هي: محلل أنظمة تحكم (الأحساء)، لحديثي التخرج من حملة درجة البكالوريوس في علوم الحاسب، أو هندسة الحاسب أو هندسة الإلكترونيات والتحكم، مع ضرورة إرفاق درجة اختبار القدرة المعرفية، ووظيفة أخصائي سياسات وتعرفة يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس في الاقتصاد أو إدارة أعمال أو المالية أو المحاسبة أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن 4 سنوات في نفس مجال أعمال الوظيفة.