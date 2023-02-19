"السالم": الملك سلمان معروف بشغفه بالتاريخ والتراث والثقافة.. وتعمُّقه في تاريخ الجزيرة

وتابع: "بل إن الترابط والتقارب ما بين المجتمع السعودي وهذه الأسرة الكريمة (آل سعود) قديم العهد، ويعود إلى عام 1446م، عندما تولى مانع بن ربيعة المريدي (الجد الثاني عشر للملك عبدالعزيز) إمارة الدرعية؛ إذ قَدِم هو وأسرته من شرق الجزيرة العربية بناء على دعوة من ابن عمه (درع) صاحب حجر والجزعة، الذي نسب إليه مسمى الدرعية، كما سمي الوادي في الدرعية باسم وادي حنيفة، و(بنو حنيفة) هي القبيلة التي ينتمي إليها آل سعود، الذين أسسوا دولتهم الأولى قبل الإسلام في وادي حنيفة".