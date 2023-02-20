محليات

المملكة توقّع مشاريع لمصلحة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا بأكثر من 183 مليون ريال

منتدى الرياض الدولي الإنساني انطلق اليوم بدورته الثالثة.. ينظّمه مركز الملك سلمان للإغاثة
المملكة توقّع مشاريع لمصلحة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا بأكثر من 183 مليون ريال
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وقّعت المملكة مشاريع لمصلحة متضرري الزلزال في تركيا وسوريا بأكثر من 183 مليون ريال.

وانطلق اليوم منتدى الرياض الدولي الإنساني بدورته الثالثة، الذي ينظّمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالشراكة مع الأمم المتحدة ومنظمّاتها الإنسانية في مدينة الرياض، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، -حفظه الله-.

وسيشهد المنتدى مشاركة عديدٍ من قيادات المنظمات المحلية والخليجية والعربية والدولية الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الأممية العاملة في الحقل الإنساني والخبراء والمهتمين بهذا المجال، لمناقشة مستجدات القضايا الإنسانية والإغاثية في مختلف دول العالم.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
زلزال تركيا وسوريا
منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث

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