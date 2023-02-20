المملكة توقّع مشاريع لمصلحة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا بأكثر من 183 مليون ريال

وانطلق اليوم منتدى الرياض الدولي الإنساني بدورته الثالثة، الذي ينظّمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالشراكة مع الأمم المتحدة ومنظمّاتها الإنسانية في مدينة الرياض، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، -حفظه الله-.