المملكة توقّع مشاريع لمصلحة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا بأكثر من 183 مليون ريال

وقّعت المملكة مشاريع لمصلحة متضرري الزلزال في تركيا وسوريا بأكثر من 183 مليون ريال.
وانطلق اليوم منتدى الرياض الدولي الإنساني بدورته الثالثة، الذي ينظّمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالشراكة مع الأمم المتحدة ومنظمّاتها الإنسانية في مدينة الرياض، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، -حفظه الله-.
وسيشهد المنتدى مشاركة عديدٍ من قيادات المنظمات المحلية والخليجية والعربية والدولية الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الأممية العاملة في الحقل الإنساني والخبراء والمهتمين بهذا المجال، لمناقشة مستجدات القضايا الإنسانية والإغاثية في مختلف دول العالم.