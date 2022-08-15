عبدالإله بن عبدالعزيز يطلق جائزة لريادة الأعمال ودعم الأسر المنتجة

من جانبها، أكدت الأميرة فهدة بنت عبدالإله بن عبدالعزيز أمين عام الجائزة، أن جائزة الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز لريادة الأعمال ودعم الأسر المنتجة، حافزٌ معنوي طموح يحقق تفاعلًا مجتمعيًا للفئات المستهدفة من رواد الأعمال والأسر المنتجة، ويسهم في رفع التنافسية لتقديم أنشطة بجودة عالية ومبتكرة وإيجاد فرص استثمارية تقود مسيرة النمو الاقتصادي، وتحدث تحولات تمكن من الوصول إلى نهضة شاملة ومتوازنة لملاك المشاريع الناشئة، معربة عن خالص شكرها وامتنانها بشرف تكليفها بالأمانة العامة للجائزة.