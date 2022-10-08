تقنية الاستماع تواكب عصر السرعة في معرض الرياض الدولي للكتاب

وتابع "إن مستهلكي التجربة الموجزة يزدادون بشكل مطّرد في المملكة، بعد أن وصلت التجربة إلينا من الأردن، حتى بات السعوديون هم معظم المستمعين، حيث إن تطبيق "وجيز" يحوي أكثر من 3500 كتاب، إضافة إلى "بودكاست" متخصص في مختلف المجالات والتخصصات، ويُعِد لإضافة القصائد العربية منذ العصر الجاهلي حتى العصر الحالي صوتياً في الفترة المقبلة، مبيناً أن التجربة تضفي لمسة درامية عبر طريقة الإلقاء أو المؤثرات الصوتية، من خلال تعدد القراء الذين يتعاقبون على الأداء ".