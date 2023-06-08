برئاسة السعودية.. "وزراء العدل العرب" يؤطرون لـ"منع تمويل التنظيمات الإرهابية"

دعا المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، الدول العربية إلى اتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون استفادة التنظيمات الإرهابية من أية أموال أو منافع مادية تُدفع من أجل إطلاق سراح رهائن أو مختطفين؛ وذلك لمنع تلك التنظيمات من إدامة تمويل أنشطتها الإرهابية.