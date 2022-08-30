بصمة إبداعية.. المرأة السعودية تقتحم مجال الضيافة والفندقة وتسطر قصصًا للنجاح

وشهدت مدينة الرياض مؤخرًا نهضة حضارية تنموية وتحولًا اقتصاديًا سريعًا ولافتًا؛ أسهمت في تعزيز مكانتها عالميًا من خلال ما تميزت به من مشاريع استثمارية ضخمة وبرامج وفعاليات ترفيهية، مما عزز نمو القطاع السياحي وجعل الرياض وجهة سياحية جاذبة للأسر لقضاء أوقات إجازاتهم، وفي ظل التطورات المتسارعة انتهزت المرأة الفرصة للدخول في مجال "الضيافة والفندقة" بعد أن أتاحته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل، إذ إنه يتناسب مع شخصيتها خاصةً في مجال التنسيق وتنظيم المناسبات، والاستقبال، والعلاقات العامة والتسويق والتي تتطلب مواهب ناعمة، متسلّحة بالخبرة العلميّة والمهنيّة والتدريب والعزيمة؛ من أجل تقديم الخدمات في الفنادق والمستشفيات والطائرات والسفن.