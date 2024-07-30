"سفارة المملكة" في أيرلندا تكرّم رائدات سعوديات بارزات في مجالات متعدّدة

شمل التكريم الدكتورة جنان الديحان، التي قدّمت مساهمات بارزة خلال فترة عملها في الملحقية الثقافية السعودية في أيرلندا، حيث دعمت عديداً من الأنشطة والفعاليات، وساعدت الطلاب السعوديين على تجاوز الصعوبات الأكاديمية، وسمر بنت عبدالمحسن السلطان، التي سجّلت اسمها في قوائم أوائل السعوديات في قطاع التقنية على المستوى العالمي، بفضل عملها في مراكز قيادية في شركة ميتا، وهي أول سعودية وعربية تشغل هذا المنصب، وحققت إنجازاً كبيراً بترشحها ضمن قائمة النهائيين لثلاث جوائز تقنية مرموقة مقدمة من "جي بي مورغان".