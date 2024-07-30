"سفارة المملكة" في أيرلندا تكرّم رائدات سعوديات بارزات في مجالات متعدّدة

كرَّم القائم بالأعمال بالنيابة لدى سفارة المملكة العربية السعودية في أيرلندا، عبدالسلام بن عبدالله المشيطي، رائدات سعوديات متميزات في مجالات متعدّدة، بحضور القائم بأعمال الملحقية الثقافية السعودية في دبلن الدكتور عبدالعزيز بن فهد الفهيد.
ونوّه المشيطي، خلال الحفل بما حققته المرأة السعودية من إنجازات ونجاحات في مختلف المجالات، مشيراً إلى الدعم المستمر من القيادة الرشيدة لتمكينها وإبراز مهاراتها وإنجازاتها على الصعيدين المحلي والدولي.
شمل التكريم الدكتورة جنان الديحان، التي قدّمت مساهمات بارزة خلال فترة عملها في الملحقية الثقافية السعودية في أيرلندا، حيث دعمت عديداً من الأنشطة والفعاليات، وساعدت الطلاب السعوديين على تجاوز الصعوبات الأكاديمية، وسمر بنت عبدالمحسن السلطان، التي سجّلت اسمها في قوائم أوائل السعوديات في قطاع التقنية على المستوى العالمي، بفضل عملها في مراكز قيادية في شركة ميتا، وهي أول سعودية وعربية تشغل هذا المنصب، وحققت إنجازاً كبيراً بترشحها ضمن قائمة النهائيين لثلاث جوائز تقنية مرموقة مقدمة من "جي بي مورغان".
كما كُرمت الطالبة ود عدنان باكدم، نظير فوزها بالقلادة الذهبية في مسابقة آيتكس العالمية لعام 2024 في ماليزيا، وتمثيلها وطنها وابتكارها تطبيقاً إلكترونياً يساعد طلاب الطب البشري في دراساتهم الأكاديمية والتطبيقية، إضافة إلى مشاركتها في مشاريع بحثية دولية بجامعتَي ترينيتي ودبلن في أيرلندا، كما تمّ تعيينها في منصب نائبة رئيس لقسم بشبكة الصحة العالمية الأيرلندية.