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شاهد.. عاصفة رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على مكة استمرت ساعات متواصلة
تسبَّبت في جريان عدد من الشوارع وسقوط بعض الأشجار واللوحات الإعلانية
شهدت العاصمة المقدسة مساء اليوم أمطارًا غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية، تركزت غزارتها على الأحياء الجنوبية والشرقية، واستمرت ساعات متواصلة دون انقطاع.
وأظهرت مقاطع فيديو غزارة الأمطار التي شهدتها العاصمة المقدسة، وجريان الشوارع، وسقوط بعض الأشجار واللوحات الإعلانية بسبب الرياح الشديدة التي صاحبت هطول الأمطار.
وكان الدفاع المدني قد رفع درجة التنبيه إلى "إنذار أحمر" من المركز الوطني للأرصاد حول أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة.