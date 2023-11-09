"المعجب" يتقدّم المتبرعين بالدم في مقر النيابة العامة بالرياض

وحظيت المبادرة بمشاركة النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، وعدد من منسوبي النيابة العامة؛ حرصًا على المساعدة في هذا العمل الخيري، وإدراكًا لما يمثله التبرع بالدم من إنقاذ حياة الكثير من المرضى والمصابين.