هطول أمطار متوسطة على محافظة جدة وجريان السيول مصحوبة برياح سطحية نشطة وزخات من البرد وارتفاع الموج

فيما دعت المديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، إلى توخي الحيطة والحذر وتجنُّب الاقتراب من تجمعات السيول في أثناء هطول الأمطار، بالتزامن مع ما تشهده بعض مناطق المملكة هذه الأيام من حالات مناخية.