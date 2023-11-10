هطول أمطار متوسطة على محافظة جدة وجريان السيول مصحوبة برياح سطحية نشطة وزخات من البرد وارتفاع الموج

أصدر المركز الوطني للأرصاد في تحديثٍ له، تنبيهاً متقدماً من هطول أمطارٍ رعديّة متوسطة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياحٍ سطحية نشطة وزخاتٍ من البَرَد وارتفاع الموج على محافظة جدة بمنطقة مكة المكرّمة.
وأشار المركز إلى أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 1 مساءً.
فيما دعت المديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، إلى توخي الحيطة والحذر وتجنُّب الاقتراب من تجمعات السيول في أثناء هطول الأمطار، بالتزامن مع ما تشهده بعض مناطق المملكة هذه الأيام من حالات مناخية.
وأهابت بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة من نواتج الأمطار، كالسيول المنقولة والمستنقعات المائية، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول، وعدم المخاطرة أثناء هطول الأمطار بعبور الأودية.