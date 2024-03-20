"الغامدي" يترأس اجتماع لجنة الاستعداد للعام الدراسي المقبل بـ"تعليم الطائف"

وأكد "الغامدي"؛ خلال الاجتماع على ما يحظى به التعليم من اهتمامٍ كبيرٍ من القيادة الرشيدة لتحقيق الريادة والتميُّز في التعليم وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، لافتاً إلى ما يشهده التعليم في المملكة من تطوراتٍ متسارعة انعكست على تحقيق طلاب وطالبات عديداً من الجوائز في المحافل والمسابقات العالمية، مشيداً في الوقت ذاته بمتابعة وزارة التعليم المستمرة لتسخير الجهود كافة لانطلاقة العام الدراسي الجديد.