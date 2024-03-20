"الغامدي" يترأس اجتماع لجنة الاستعداد للعام الدراسي المقبل بـ"تعليم الطائف"

ترأس المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف سعيد بن عبدالله الغامدي؛ اجتماع لجنة الاستعداد للعام الدراسي المقبل 1446هـ، بحضور مساعدي المدير العام ومديري الإدارات والمكاتب المعنية بالاستعداد.
وأكد "الغامدي"؛ خلال الاجتماع على ما يحظى به التعليم من اهتمامٍ كبيرٍ من القيادة الرشيدة لتحقيق الريادة والتميُّز في التعليم وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، لافتاً إلى ما يشهده التعليم في المملكة من تطوراتٍ متسارعة انعكست على تحقيق طلاب وطالبات عديداً من الجوائز في المحافل والمسابقات العالمية، مشيداً في الوقت ذاته بمتابعة وزارة التعليم المستمرة لتسخير الجهود كافة لانطلاقة العام الدراسي الجديد.
كما شدّد "الغامدي"؛ على أهمية متابعة أعمال اللجان المنبثقة من لجنة الاستعداد، والتواصل المباشر مع مديري المكاتب والمدارس لتسهيل الإجراءات كافة، ومتابعة الأعمال الميدانية والإدارية، وفق الخطة الزمنية المعتمدة.
واستعرضت لجنة الاستعداد للعام الدراسي 1446 في اجتماعها الدوري، خطة العمل، ومصفوفة الأدوار والمسؤوليات، ومؤشرات الاستعداد، وآلية رصد ومتابعة المؤشرات، ومحاور الاستعداد للعام الدراسي الجديد، ومحاور ومؤشرات بدء العام الدراسي والخطط التشغيلية للإدارات المعنية.