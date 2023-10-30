أغروه بـ250 مليونًا للتخلي عن فلسطين.. فجاءهم رده الصاعق.. هكذا تفاعل المؤسس مع العرض البريطاني

وجاءت تلك المواقف القوية للمؤسس في الوقت الذي كانت الدولة السعودية الفتية بعد توحيدها في مقتبل المشوار نحو بناء الدولة، وتطويرها، وتثبيت الخطى، إلا أنه لم يتوقف عند ذلك كثيرًا، ويتخذه ذريعة للمداهنة، ولم يذعن، أو يتماهى مع المزاج العالمي وقتها، بل صمد أمام الضغوطات، متشبثًا بفكرته بشأن عروبة فلسطين، وهو الموقف ذاته للمملكة حتى وقتنا هذا في جميع المحافل الدولية والإقليمية.