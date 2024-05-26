وزير الإعلام يستقبل طلاب وطالبات أكاديمية طويق ومدارس مسك الفائزين بمعرض آيتكس 2024

استقبل وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري اليوم طلاب وطالبات أكاديمية طويق ومدارس مسك، الذين مثلوا المملكة في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية بماليزيا "آيتكس 2024“، وحصلوا على 10 ميداليات و11 جائزة.
وتفصيلاً؛ أعرب الوزير عن تهنئته لجيل الرؤية على ما حققوه من تفوق وتميز، يترجم رعاية واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بشباب وفتيات الوطن والاستثمار في طاقاتهم، وتهيئة مؤسسات التعليم لتنمية مواهبهم وصقل قدراتهم.
وأكد "الدوسري" أن وزارة الإعلام تسعد بإطلاق برنامج لتطوير مهارات الطلاب والطالبات إعلاميًا، وإعدادهم للظهور في المناسبات العالمية، وإنتاج قصصهم لإلهام أبناء جيلهم.
وقال: "إن الاستقبال الكبير الذي حظي به الطلاب والطالبات الفائزون والفائزات عند عودتهم للوطن، والتقدير الذي نالوه من الجميع يعكس حجم التأثير الإيجابي العميق الذي أحدثوه في المجتمع كنموذج للإبداع والتميز والتفوق، الذي نتج عنه ذلك الشعور".