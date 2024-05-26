وزير الإعلام يستقبل طلاب وطالبات أكاديمية طويق ومدارس مسك الفائزين بمعرض آيتكس 2024

وقال: "إن الاستقبال الكبير الذي حظي به الطلاب والطالبات الفائزون والفائزات عند عودتهم للوطن، والتقدير الذي نالوه من الجميع يعكس حجم التأثير الإيجابي العميق الذي أحدثوه في المجتمع كنموذج للإبداع والتميز والتفوق، الذي نتج عنه ذلك الشعور".