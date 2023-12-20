معلمون ومعلمات يناشدون إعادة النظر بقرار ربط "الرخصة المهنية" بالعلاوة السنوية

وقال "سالم الفرحان": "أنا معلم خدمت بالتعليم والمدارس بجميع مراحلها أكثر من (25) سنة وتخرج من خلال تدريسي بفضل الله مئات الطلاب الذي يخدم جلٌهم الوطن بعدد من الوظائف بالجهات الحكومية واليوم وبعد كل هذه الخدمة أعود إلى المذاكرة والاختبارات من جديد للتأكد من أنني أكون مؤهلاً لممارسة التعليم؟ وعمّا إذا كنت أستحق ذلك أم لا؟ علمًا بأن مدارس المملكة بمختلف المناطق والمدن تملك معلمين ومعلمات متميزين بعملهم وتم تكريمهم من عدة جهات كما قدموا خدمات وأفكارًا ومشروعات هادفة ومنوعة وطرق تدريس للميدان التعليمي والعملية التعليمية وجميعهم تخرجوا من جامعات المملكة وكليات التربية، ووجود فئة قليلة من المعلمين لوحظ أو ثبت عليهم عدم اتقانهم ممارسة هذه المهنة أمر يجب ألا ينطبق على معظم المعلمين والمعلمات ويتحملونه كما أنها مشكلة توجد بجميع دول العالم والمتقدمة منها تعليميًا ولكنها ليست عائقًا أمامها لتحقيق أهدافها وتقدمها ويمكن معالجته عبر عدة طرق وخطط يتم خلالها إعادة تأهيل المعلم أو المعلمة اللذين يعانيان بسبب ضعف في عملهم".