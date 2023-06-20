فريق طبي بجازان يتمكن من تشخيص وعلاج سيدة مريضة بـداء "ويلسون" النادر

جدير بالذكر أن داء "ويلسون"، يعد من الأمراض النادرة في المنطقة؛ حيث يصيب شخصًا في كل 30000 نسمة، ويعتبر اكتشاف مثل هذه الحالات في ظل وجود متخصص في أمراض أنسجة الجهاز الهضمي والكبد ووجود التحليل الوراثي، عاملًا فاعلًا في علاج مثل هذه الحالات في منطقة جازان، بعد أن كانت تحال في السابق للمراكز المتقدمة؛ مما يشكل عبئًا كبيرًا على المرضى وذويهم.