فريق طبي بجازان يتمكن من تشخيص وعلاج سيدة مريضة بـداء "ويلسون" النادر

نجح فريق طبي بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، والمختبر الإقليمي بصحة جازان، في تشخيص وعلاج مرض نادر لمريضة، بالإضافة إلى حالتين في نفس الأسرة مصابتين بنفس الداء، بعد قراءة أنسجة الكبد التي عُمِلت للمريضة من قِبَل المختبر وأثبتت إصابتها بداء "ويلسون" النادر.
وقالت "صحة جازان": حضرت المريضة لقسم العيادات الخارجية وكانت تعاني من ارتفاع في أنزيمات الكبد منذ عام 2019؛ حيث قام الطبيب المعالج بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وأخذ عينة من أنسجة الكبد، وتَبَيّن من خلال قراءتها احتمالية إصابتها بداء "ويلسون"، وتم التأكد عن طريق عمل التحليل الوراثي الذي أثبت إصابة المريضة بهذا الداء.
وأوضحت أنه على الفور قام الفريق الطبي بالبدء في العلاج باستخدام الدواء المعتمد، وبفضل الله تعالى عادت إنزيمات الكبد إلى وضعها الطبيعي؛ مضيفة أن الفريق الطبي شرع في إجراء الفحوصات اللازمة لأفراد العائلة، وتَمَكن من اكتشاف مصابيْن بهذا المرض؛ حيث تم عمل الخطة العلاجية لهما بشكل مبكر.
جدير بالذكر أن داء "ويلسون"، يعد من الأمراض النادرة في المنطقة؛ حيث يصيب شخصًا في كل 30000 نسمة، ويعتبر اكتشاف مثل هذه الحالات في ظل وجود متخصص في أمراض أنسجة الجهاز الهضمي والكبد ووجود التحليل الوراثي، عاملًا فاعلًا في علاج مثل هذه الحالات في منطقة جازان، بعد أن كانت تحال في السابق للمراكز المتقدمة؛ مما يشكل عبئًا كبيرًا على المرضى وذويهم.